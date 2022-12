Due ciclomotori Honda rubati nei giorni scorsi ritrovati dalla Polizia

Ritrovati nelle ultime 48 ore dalle pattuglie della Squadra Volanti della Questura due ciclomotori Honda SH rubati nei giorni scorsi, il primo in via Fiorentina sottratto alcuni giorni fa ad una ragazza pisana, il secondo rubato giovedi scorso ad un 52enne e rinvenuto a Porta a Mare.

Entrambi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.





Da sottolineare che all’interno del sellino del primo scooter è stato rinvenuto un green pass, degli occhiali da vista, un portachiavi in argento di fattura artigianale con una piccola tartaruga. Visto che questi oggetti non sono stati riconosciuti come propri dalla proprietaria, i poliziotti hanno rintracciato il telefono della intestataria del documento sanitario. Al telefono ha risposto una donna 75enne di Livorno, che ha rivendicato come propri detti oggetti, contenuti nella borsa che le era stata rubata nella città labronica giorni fa.La signora si è commossa ed ha ringraziato i poliziotti, poiché il portachiavi portafortuna le era stato regalato dalla figlia, purtroppo deceduta, e dunque le ricordava il grande affetto che le legava.