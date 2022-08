Fermato con il monopattino rubato: scatta la denuncia per ricettazione

Rintracciato nel pomeriggio di ieri, 4 agosto, da una Volante della Questura di Pisa un monopattino elettrico nero marca Xiaomi che era stato rubato nella notte dall'androne di un palazzo del centro di Pisa. Gli agenti hanno notato in via Cattaneo una persona straniera che stava trascinando un mezzo a due ruote corrispondente a quello rubato.

L'uomo è stato così fermato, identificato e denunciato per il reato di ricettazione. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.