Minorenne scappa di casa: ritrovato a Pisa dalla Municipale

La Polizia Municipale di Pisa ha individuato e segnalato alla Questura un ragazzo di 16 anni che alcuni giorni prima era scappato di casa. Storia a lieto fine quella che ha avuto luogo domenica mattina in città. Durante un normale servizio di controllo in centro, infatti, due agenti hanno notato nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II due ragazzi che tenevano un atteggiamento strano, guardandosi attorno con aria di smarrimento. Le due agenti hanno così avvicinato i giovani chiedendo loro se avessero bisogno di aiuto. Dopo qualche istante di silenzio i ragazzi, messi a loro agio dall’atteggiamento comprensivo delle agenti, hanno ammesso la verità: uno di loro, un 16enne residente nel Comune di Baldissero Torinese (To), era scappato tre giorni prima da casa, facendo perdere le tracce alla famiglia. L’altro ha affermato di averlo ospitato a casa, dopo averlo trovato a dormire sotto i loggiati in piazza XX settembre.

Una volta controllati i documenti, la Municipale ha contattato la Questura per verificare l’esistenza di una denuncia di scomparsa per il soggetto in questione. Dopo la conferma, le agenti hanno atteso l’arrivo dei Carabinieri e il giovane è stato accompagnato al Comando per permetterne quindi il rientro a casa in Piemonte. "Voglio ringraziare le agenti - afferma l'assessore alla Sicurezza, Giovanna Bonanno - che hanno condotto questa operazione. Grazie, alla loro intuizione e alla professionalità hanno capito che il ragazzo aveva bisogno di aiuto intervenendo tempestivamente. Ma è soprattutto per la loro grande sensibilità che il giovane ha sentito il desiderio di confidarsi, sino ad ammettere la sua fuga da casa".