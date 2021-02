Lutto nel mondo delle pratiche auto: è morto lo storico imprenditore Roberto Saltarelli

Era stato titolare della storica Agenzia di Pratiche Auto Upa Furno Saltarelli in via Benedetto Croce

Se ne è andato alle prime luci di domenica il dottor Roberto Saltarelli, molto conosciuto in città per essere stato, insieme alla sorella Rossana e al nipote Michele Bulleri, titolare della storica Agenzia di Pratiche Auto Upa Furno Saltarelli, fondata dal padre Furno nel 1929, che aveva sede in via Benedetto Croce. La dedizione e la passione per il suo lavoro (è stato titolare anche dell'agenzia Autopratiche di Ospedaletto) non hanno mai impedito a Roberto di coltivare un'altra sua passione, quella del gioco del bridge, raggiungendo risultati brillanti, essendo stato giocatore molto apprezzato a livello nazionale. Appena si è sparsa la notizia della morte, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio da tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Saltarelli per le sue doti umane e intellettuali.



“Mi unisco al dolore della famiglia - afferma Riccardo Buscemi, vicepresidente del Consiglio comunale di Pisa - e ricordo il Dr Roberto Saltarelli come un imprenditore capace e lungimirante”.La salma è esposta presso la Pubblica Assistenza di via Bargagna dal primo pomeriggio di lunedì 22 febbraio fino alla mattina di martedì 23. Le esequie si terranno in forma strettamente privata martedì 23 febbraio alle ore 15.00 nello stesso luogo.