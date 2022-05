Rotatoria Le Querciole: divieto di transito notturno dal 30 maggio al 2 giugno

Divieto di transito sulla rotatoria 'Le Querciole', all'incrocio con via di Cisanello e la SP2 Vicarese (via Provinciale Calcesana), tra Ghezzano e Colignola, nel comune di San Giuliano Terme, per consentire i lavori di asfaltatura dell'area. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso.