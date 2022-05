Ruota panoramica in via Pietrasantina: inaugurazione con l'amministrazione

La ruota panoramica al parcheggio di via Pietrasantina è già attiva dal 21 maggio scorso. L'amministrazione comunale di Pisa ha però programmato per il prossimo 3 giugno alle 11 l'inaugurazione: saranno presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, gli assessori Paolo Pesciatini, Veronica Poli e Sandra Munno, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennaio, i presidenti della Commissione Politiche sociali Marcello Lazzeri e della Commissione Turismo Maria Punzo.

Gennai è stato uno dei primi rappresentanti cittadini a visitare la ruota. "Una occasione in più - ha commentato - per tutti i nostri turisti per poter ammirare la nostra città da un punto di vista unico. In particolare, però, voglio inoltre sottolineare che su 18 cabine 2 saranno a disposizione per disabili con un accesso specifico".

La struttura rimarrà in città fino al 19 giugno (costo 5 euro, 4 euro per i bambini sotto il metro e 20). Apertura dalle 10 al tramonto.