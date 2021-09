Sorpreso dopo aver comprato droga a Migliarino Pisano: è un sacerdote

L'auto che si avvicina nell'area nota per lo spaccio. L'acquisto e la ripartenza, ma arriva il controllo della Polizia Stradale, in presidio nella zona proprio per contrastare il fenomeno. Una storia che si ripete da tempo a Migliarino Pisano, con una variabile che non ti aspetti: ad aver acquistato la droga, questa volta, è un sacerdote. La notizia sta creando scalpore e viene diffusa dai quotidiani locali.

L'episodio sarebbe avvenuto circa una settimana fa, protagonista suo malgrado un prelato della Versilia. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni il sacerdote, in compagnia di un'altra persona estranea ai fatti, avrebbe acquistato una modica quantità di cocaina, non penalmente rilevante. E' possibile però una sanzione amministrativa. Scattato il ritiro della patente e la segnalazione in Prefettura.