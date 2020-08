Charlie e Simba superstar: i cani-bagnino salvano due bambini in mare

Due fratelli di 10 e 6 anni se la sono vista brutta ieri pomeriggio, domenica 23 agosto, a Tirrenia. Stavano facendo il bagno quando, a causa del mare mosso, non riuscivano a tornare a riva. Fondamentale l'intervento di Charlie e Simba, i due cani-bagnino in servizio presso il Bagno degli Americani, che hanno evitato il peggio salvando i due bambini. Il progetto dei 'cani-bagnino' è partito qualche settimana fa nelle spiagge libere comunali del litorale pisano, fortemente voluto dall'amministrazione comunale e da Sib Confcommercio.

Ieri il pronto intervento di Tiziana e Sandra con i loro cani è stato decisivo nel salvataggio dei due giovanissimi bagnanti.

"Ringrazio i volontari e i loro meravigliosi cani di salvataggio che hanno salvato due bambini in difficoltà in mare - afferma Gianna Gambaccini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa - questa storia a lieto fine mi rende orgogliosa per aver attivato, grazie anche ad un contributo di SdS, con l'assessore Giovanna Bonanno e con la collaborazione di SIB ConfCommercio del litorale e di Fabrizio Fontani, questo servizio, che andrà sicuramente esteso a più lidi nella prossima stagione balneare" sottolinea Gambaccini.

“Sono molto contento che i nostri due cani siano riusciti a salvare due bambini nelle nostre acque - afferma Davide Bani, gestore del Bagno degli Americani di Tirrenia - quello dei cani-bagnino è un esperimento riuscito e da ripetere. Questo episodio lo testimonia. In queste settimane ho avuto modo di apprezzare la preparazione dei cani e dei propri padroni che mi spiegavano come per il cane sia importante salvare una vita in difficoltà in mare”.