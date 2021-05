San Giuliano Terme: intercettati 71mila euro per il cimitero di Agnano

Passi in avanti verso la completa riqualificazione del cimitero di Agnano a San Giuliano Terme. Il lotto 1 dei lavori è stato portato a termine e ha riguardato la riqualificazione della cappella e la realizzazione al suo interno di 130 ossari, compresa la riquadratura di due campi comuni con sepolture a terra (lato cappella) e ha visto un impegno di risorse pari a 65mila euro a carico dell'amministrazione comunale. Ora, i rimanenti due lotti, possono beneficiare di un contributo del Ministero dell'Interno di 71.600 euro. Gli interventi ai lotti 2 e 3 riguardano rispettivamente la sistemazione della copertura del corpo centrale e il rifacimento di due campi comuni e dei percorsi pedonali. Questi contributi ministeriali saranno utili per la progettazione di questi lavori, già approvati dalla Soprintendenza nella loro interezza.

"Abbiamo dedicato molta attenzione al cimitero di Agnano e alla sua completa riqualificazione - commentano l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci e il sindaco Sergio Di Maio - dopo aver portato a termine i lavori del lotto 1, siamo stati in grado di intercettare queste risorse statali, per l'utilizzo delle quali abbiamo effettuato una variazione di bilancio: ringraziamo a tal proposito gli uffici per il lavoro svolto. Con queste risorse potremo effettuare la progettazione per gli interventi ai lotti 2 e 3. Si va, quindi, avanti. Per quanto riguarda gli altri cimiteri comunali".

Il punto della situazione dei cimiteri è il seguente: "I lavori al cimitero di Asciano sono completati, vale a dire il gruppo 3 e 4 della sezione dedicata alle sepolture privilegiate (i loculi) e sono stati portati a compimento anche i lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni del blocco attiguo; per quanto riguarda il cimitero di Molina di Quosa, è stata affidata la progettazione per il risanamento del blocco e siamo in attesa della consegna del progetto esecutivo; cimitero di Ghezzano: dopo aver approvato lo studio di fattibilità, è in corso l'affidamento della progettazione con il professionista che ha vinto la gara per la riqualificazione del blocco; cimitero di Metato: siamo in attesa del parere della Soprintendenza sulla base del progetto esecutivo già realizzato; per quanto riguarda Pontasserchio, i lavori di realizzazione del nuovo gruppo loculi per sepoltura privilegiata si sono conclusi a marzo scorso e sono state poste apposite protezioni antivolatili nei loggiati che ospitano le sepolture a terra e le sepolture in loculo del gruppo 3".

Poi ancora sindaco e assessore: "Nel cimitero della frazione di Ripafratta è stata pavimentata l'area centrale di accesso andando a ricostruire in toto i muretti adiacenti. Sono state inoltre riqualificate queste porzioni di muro con laterizi facciavista; a seguire sono stati realizzati nuovi scalini per l'accesso ai campi del cimitero con analogo materiale a facciavista e ancora una rampa che consentirà anche la fruizione degli spazi da parte di soggetti disabili. Infine, sul taglio dell'erba, tema molto sensibile: stiamo provvedendo a realizzare un piano straordinario di taglio dell'erba nei cimiteri comunali. Siamo in un periodo particolare da questo punto di vista, l'erba cresce ovunque velocemente e i nostri operai di Geste stanno già effettuando il percorso tradizionale a ritmo serrato (cigli, parchi, giardini, aree a verde, scuole), rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini. Arriverà anche il turno dei cimiteri. E vale anche per gli interventi di riqualificazione a seconda delle risorse a nostra disposizione, che vanno bilanciate tra tante esigenze non meno importanti, come le strade, le scuole, i servizi e così via".