Mezzi sporchi, turni massacranti, organico ridotto: i lavoratori Geofor scioperano

Gli operatori di Geofor e il sindacato USB annunciano lo sciopero per la giornata di martedì 28 giugno, quando dalle 9.30 si raduneranno in piazza Vittorio Emaniele sotto la sede di Retiambiente. "Ci troviamo costretti, nostro malgrado, a dichiarare lo sciopero di un'intera giornata affinché sia dato ascolto alle richieste da lungo tempo avanzate e alle quali ancora non è stata data una adeguata risposta" spiegano lavoratori e sindacato. E poi, punto per punto, elencano le richieste rivolte alla direzione dell'azienda.

"Chiediamo di: dotare tutte le utenze di contenitori adeguati, in primis le utenze non domestiche delle zone industriali. Basta con la raccolta a mano. Secondo operatore su tutti i giri di raccolta. Equiparare i giri di raccolta e i carichi di lavoro. Chiediamo che i lavoratori siano impiegati in base al livello di inquadramento

contrattuale. Basta demansionamento Chiediamo l’indennità di front office per i gli operatori telefonici del numero verde. L’assunzione immediata di un numero sufficiente di lavoratori. La soluzione ai problemi di raccolta e spazzamento in piazza delle Vettovaglie. Ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi di raccolta. Votazioni per l'elezione delle rappresentanze sindacali sospese da ormai due anni. Un intervento incisivo di Reteambiente su comportanti e richieste di

alcune amministrazioni comunali che rendono complicate le attività di azienda e lavoratori. Mezzi insufficienti e non lavati. La situazione è diventata insostenibile".