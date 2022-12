Rinnovo del contratto nazionale fermo da sette anni: settore della vigilanza in sciopero

Il rinnovo del contratto nazionale è fermo da sette anni: dal 31 dicembre 2015 a oggi si sono avvicendati scenari e promesse, senza però arrivare mai al punto fermo di una nuova cornice nella quale inquadrare i lavoratori. Gli operatori del settore vigilanza non ci stanno più e scendono in piazza per manifestare e protestare: lunedì 2 gennaio a Pisa, dalle 11 alle 13, i lavoratori di Pisa, Livorno, Lucca e Massa formeranno un presidio di fronte alla sede del Corpo dei vigili giurati in via Harry Bracci Torsi, a Pisa.

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Cgil Filcams, Cisl Fisascat e UIltucs Toscana "per non abbassare la guardia" in previsione dell'incontro nazionale con la parte datoriale che si svolgerà il prossimo 10 gennaio. "L'adesione allo sciopero - ricordano i sindacati - è fondamentale per dare forza a chi siede al tavolo delle trattative".