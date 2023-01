Sciopero nazionale di 24 ore del personale sanitario

L'Azienda Ospedalira Universitaria Pisana informa che le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials, Fp Cgil, Nursing up e Uil Fpl hanno indetto per il 12 gennaio 2023 uno sciopero di 24 ore di tutto il personale, a tempo determinato e indeterminato, per la cui articolazione si rimette alla personale informazione degli interessati. La protesta è legata al mancato rinnovo complessivo dei contratti scaduti il 31 dicembre 2022 del personale che nel periodo del lockdown ha prestato servizio nelle strutture assistenziali (confermati meno della metà su circa 300) nonostante la carenza di personale.

L'Aoup ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.