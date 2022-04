Sciopero treni: venerdì nero per i pendolari

Possibili disagi per chi deve utilizzare il treno per spostarsi a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, in vigore dalle ore 0:01 alle ore 21:00 di venerdì 22 aprile. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Ulteriori informazioni sui canali web del Gruppo FS Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie.

Attivo call center 800 89 20 21.