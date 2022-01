Scomparso da giorni: si cerca un 48enne

E' scomparso da Pisa lunedì Matteo Della Longa, 48 anni, residente di San Giuliano Terme. Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, si è tenuta in Prefettura una riunione della Cabina di Regia per il coordinamento delle ricerche: è stato così disposta l'attivazione da parte del Prefetto Maria Luisa D'Alessandro del 'Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse', con anche la diffusione della foto per la raccolta di eventuali segnalazioni. E' quindi possibile rivolgersi al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri al numero 0509718.