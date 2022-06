Scontro frontale nella notte a Migliarino: una donna ricoverata

Sono ancora da chiarire le dinamiche che nella notte di sabato 25 giugno, attorno all'1.40, hanno portato allo scontro frontale tra due auto in via Mazzini a Migliarino. Sul luogo dell'incidente sono intervenute l'ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Pisa, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Ci sono stati due feriti: ad avere la peggio una donna che è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso di Cisanello.

Pochi minuti dopo, attorno all'1.50, è arrivata la segnalazione di un tamponamento tra due auto che procedevano ad alta velocità sulla Fi-Pi-Li. L'impatto è avvenuto nella zona di Lavoria, in direzione di Livorno: sull'incidente si è portata la Misericordia di Cascina, che ha prestato i primi soccorsi alle quattro persone che occupavano le due vetture. Tutte sono state trasferite in codice giallo agli ospedali di Pisa e Livorno. Infine, nella mattinata di oggi, attorno alle 6.50, si è verificato un secondo frontale tra due auto, nella rotonda di via Arginello alle Melorie di Perignano. Un ragazzo di 22 anni ha riportato un politrauma e un trauma cranico commotivo: è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Cisanello. Una donna di 47 anni invece è stata indirizzata con codice giallo a Pontedera.