Saline di Volterra, scontro tra moto: grave uno dei due feriti

Attorno alle ore 12 di domenica 18 settembre è stato attivato l'elisoccorso Pegaso in seguito al violento impatto tra due motociclette. L'incidente è avvenuto in via Massetana nella località di Saline di Volterra: coinvolti due centauri. Uno dei due feriti presentava le condizioni più gravi, e dopo essere stato stabilizzato e intubato è stato trasferito in elicottero al Pronto soccorso di Siena con codice rosso. Il secondo ferito è stato invece condotto in codice giallo, con condizioni cliniche stabili, all'ospedale di Cecina.