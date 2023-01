Controlli: ladri sorpresi con lo scooter appena rubato in via Aurelia nord

Intorno alla mezzanotte di giovedì 26 gennaio una pattuglia della Squadra volanti, transitando in via Aurelia nord all'altezza del ponte dell'Impero, ha notato due soggetti al bordo opposto della carreggiata: un uomo a piedi che trascinava uno scooter spento e l'altro che lo seguiva alla guida di uno scooter funzionante. Gli operatori allora hanno invertito la marcia per procedere al controllo, ma la coppia ha lasciato sul posto il motorino non funzionante e si è data a una precipitosa fuga con l'altro mezzo, facendo perdere le proprie tracce.

Lo scooter rinvenuto, modello Honda SH, non risultava inizialmente censito in Banca dati come provento di furto; i poliziotti hanno però voluto chiarire meglio la situazione e, contattata la proprietaria residente al Cep, hanno verificato che la donna non si era accorta che i due uomini le avevano rubato il mezzo dopo che lo aveva parcheggiato sotto casa. Il veicolo quindi è stato riconsegnato alla proprietaria giunta sul posto.