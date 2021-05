Peccioli, nuova campagna di screening Covid: tamponi in auto per i cittadini

A un mese esatto di distanza dalla prima campagna di screening per somministrare i test rapidi dall'auto a tutti i residenti, il 'Sistema Peccioli' torna in campo per combattere la diffusione del Covid. Venerdì 7 e sabato 8 maggio, infatti, nella zona dell'incubatore verranno organizzate due giornate di test rapidi, eseguiti da infermieri professionali, per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. Venerdì l'orario di apertura del drive through sarà prolungato rispetto alla precedente iniziativa, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 20. Il giorno successivo, sabato, i tamponi verranno effettuati dalle 8.30 alle 13.

Non ci saranno, a differenza dell'ultimo screening di massa, divisioni per fasce di cognome e limitazioni di età. Chiunque, anche chi ha partecipato al primo controllo, potrà presentarsi di nuovo nella zona dell'incubatore di imprese. Anzi, dopo i quasi 900 cittadini controllati, con due soli falsi positivi poi verificati come negativi grazie al tampone molecolare, il servizio, ancora una volta gratuito, permetterà di rendere ancora più efficace il controllo e il tracciamento all'interno del Comune di Peccioli.



Saranno allestiti dei gazebo ai quali recarsi in auto, al fine di evitare assembramenti e ridurre al minimo il contatto fra operatore e cittadino.Il personale sanitario eseguirà il prelievo oro-faringeo attraverso i finestrini e il responso verrà consegnato senza che le persone debbano scendere dalla loro auto. In caso di positività del test rapido, l’amministrazione si è organizzata per effettuare immediatamente il tampone molecolare.