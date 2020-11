Scuola in ospedale: proseguono le attività nonostante l'emergenza Covid

L’emergenza Covid non ha frenato le attività della scuola in ospedale, che continua a svolgere il servizio in modalità a distanza, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Il servizio è attivo in base al protocollo d’intesa siglato tra l’Aoup, l’Ufficio scolastico territoriale e i dirigenti scolastici. La sezione ospedaliera garantisce quindi il diritto allo studio e la continuità delle attività scolastiche a tutti i bambini e i ragazzi ricoverati nei reparti dell’Aoup, dalla scuola primaria e secondaria di I° grado, alla scuola secondaria di II° grado, facenti rispettivamente capo all’Istituto comprensivo G.Toniolo e all’Ipsar Matteotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Grazie alla disponibilità e alla collaborazione con il personale sanitario - scrive in una nota l'Aoup - è possibile anche in questo momento così delicato erogare il servizio. La scuola sostiene gli alunni nella difficile esperienza della malattia e durante gli impegnativi percorsi di cura, costituendo anche un sostegno emotivo ed un ponte con la quotidianità. In particolare, per i più piccoli, le attività didattiche scelte con cura e spesso personalizzate, si alternano a quelle ludiche, nell'ottica di favorire il processo dell'apprendimento attraverso attività motivanti e creative. Ai più grandi vengono proposti percorsi didattici flessibili e innovativi tesi a favorire la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni e il proseguimento della formazione; inoltre, attraverso la particolare cura della relazione educativa, la scuola contribuisce al recupero della fiducia nelle proprie potenzialità e capacità. Già durante il lockdown la scuola è stata un importante punto di riferimento e la lontananza fisica e la modalità da remoto non hanno impedito di mantenere saldi i rapporti con gli studenti, le famiglie e le scuole di provenienza".