Fondi per i servizi di prima infanzia: premiata la gestione associata di Peccioli e Lajatico

Un contributo regionale con un premio aggiuntivo per la gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi). I comuni di Peccioli e Lajatico, dopo aver partecipato al bando della Regione Toscana fondo sviluppo e coesione, che assegna risorse per l'anno educativo 2021-2022, hanno ottenuto un finanziamento di oltre 33mila euro che sarà utilizzato per la gestione indiretta del nido d'infanzia 'Staccia Buratta' di Peccioli e del centro 0-6 'A.Bocelli' di Lajatico.

Sono stati solo 15 gli enti, tra tutti quelli ammessi al contributo, che hanno visto beneficiare di risorse con una premialità legata proprio alla gestione associata di questi servizi. Un percorso sinergico che, tra Peccioli e Lajatico, si è allargato anche al bando 'Energie sociali' che ha unito, e finanziato con un totale di poco inferiore ai 50mila euro, i progetti delle associazioni dei due Comuni che stanno partendo proprio in questi giorni. Il contributo regionale ha la finalità di promuovere e sostenere l'offerta di servizi educativi alla prima infanzia per conciliare i ritmi di vita e lavoro. Nell'ambito del sistema educativo le amministrazioni di Peccioli e Lajatico credono fortemente nel valore dell'offerta pubblica e intendono valorizzare tali strutture mantenendo costanti gli interventi pubblici che mirano a promuovere e realizzare opportunità e contesti, sostenendo la costituzione di un sistema educativo che riconosce i bambini come protagonisti, assicurandogli le migliori condizioni educative e di socializzazione. Sull'interno finanziamento ricevuto, circa il 60% si lega proprio alla capacità di Peccioli e Lajatico di associare i servizi scolastici. Un percorso iniziato nel 2016 e che proseguirà per le due amministrazione per sostenere famiglie, associazioni e mondo del volontariato.