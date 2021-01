'Scuole Sicure': effettuati i primi 25 tamponi antigenici sugli studenti dell'Itis 'Leonardo Da Vinci'

E’ l’Itis 'Leonardo Da Vinci' il primo istituto scolastico pisano ad essere coinvolto nella campagna promossa dalla Regione Toscana 'Scuole Sicure'. Nella mattinata di venerdì 15 gennaio l’equipe dei sanitari, coordinati dal dottor Antonio Gallo, responsabile dell’igiene e sanità pubblica della Zona pisana, ha effettuato i primi 25 tamponi antigenici sugli studenti delle 5 classi selezionate. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al preside, professor Federico Betti che in tempi rapidissimi ha messo a disposizione i locali ed ha organizzato la raccolta dei consensi informati. In tutto il territorio della ASL Toscana nord ovest oggi (15 gennaio) sono stati eseguiti 200 tamponi in otto diversi istituti scolastici secondari superiori.

L’iniziativa di prevenzione di diffusione del contagio si basa su un’offerta attiva di test che, una volta a regime, coinvolgerà 1.525 ragazzi alla settimana provenienti dalle 61 scuole selezionate con criteri epidemiologici dall’Agenzia regionale di sanità (Ars) con l’intento di ridurre al minimo le interruzioni nell'istruzione dei ragazzi. In particolare il sistema di selezione degli istituti si basa sulla loro locazione geografica e sui tassi di infezione standardizzati per 100mila abitanti osservati nei comuni toscani durante la seconda ondata

I primi otto istituti coinvolti oggi sui territori di Lucca (Polo scolastico Tecnico Professionale 'Fermi'), Viareggio (Liceo 'Carducci'), Pisa (Iti 'Da Vinci'), Pontedera (Itcg 'Fermi'), Livorno (Itis 'Galilei'), Cecina (Liceo 'Fermi') e Piombino (Ipc 'Ceccherelli' e Liceo 'Carducci') hanno individuato 25 alunni, cinque per ogni anno, disponibili a sottoporsi volontariamente al tampone.

La procedura prevede che in caso di positività al test antigenico, venga garantita in tempi rapidissimi la conferma attraverso l’analisi molecolare di verifica da effettuarsi sullo stesso tampone. Nel caso di confermata positività al Covid-19, si attiverà subito l’attività di tracciamento con tampone per l’intera classe e i relativi insegnanti. Il monitoraggio, realizzato in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali, le scuole coinvolte e i professionisti dell’Igiene e Sanità Pubblica si protrarrà fino alla fine della scuola arrivando a coinvolgere indicativamente circa 25mila studenti.