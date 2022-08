Perdita d'acqua al cimitero di Ghezzano: intervento di Acque atteso da giorni

"Se continua così, possiamo piazzare un ombrellone e due sdraio". E' la provocazione che lanciano i cittadini di Ghezzano che hanno i loro cari al cimitero locale e che da mercoledì 3 agosto attendono l'intervento di Acque. Nel parcheggio e nel piazzale antistante l'ingresso del cimitero, infatti, c'è una perdita ingente di acqua che non accenna a diminuire. "Abbiamo segnalato il problema sia al Comune che ad Acque - spiegano - l'intervento è di pertinenza dell'azienda".

Degli operatori di Acque, però, a quattro giorni dalla segnalazione, neppure l'ombra. "Siamo dispiaciuti e anche un po' arrabbiati, francamente - concludono i cittadini di Ghezzano con una punta di amarezza - in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, nel quale da più parti ci viene richiesta la massima attenzione nell'utilizzo della risorsa idrica, assistere a uno spreco del genere non fa certo piacere. Sono andati sprecati già molti litri d'acqua: sarebbe il caso di risolvere il problema in fretta".