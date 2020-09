Santa Maria: cambia il senso di marcia in via Derna

Da lunedì 28 settembre sarà invertito il senso di marcia di via Derna nel quartiere Santa Maria. L’amministrazione comunale ha infatti accolto l’istanza di diversi cittadini residenti sulla via e, dopo un sopralluogo della Polizia Municipale, ha deciso che da lunedì prossimo la strada sarà a senso unico con senso di marcia da ovest verso est, ossia da via Nicola Pisano verso via Roma. Per segnalare la novità sarà posizionata opportuna segnaletica verticale.

