Cascina: sequestrati da una casa due cani e altri animali per maltrattamenti

Nella mattinata di venerdì 29 ottobre 2021, in seguito all’apposito decreto della Procura della Repubblica di Pisa, il personale del comando di Polizia Municipale di Cascina e quello della Ausl Veterinaria di Pisa ha effettuato il sequestro di due cani e altri animali detenuti in un appartamento privato in cattive condizioni, con presenza di rifiuti incompatibile con la natura stessa degli animali. I due cani sono stati affidati in custodia al canile convenzionato.

L’intervento è stato reso possibile, in seguito a delega della Autorità Giudiziaria, grazie alla segnalazione fatta da alcuni cittadini, che avevano sollecitato l’intervento della Polizia Municipale riscontrando maltrattamenti sugli animali sequestrati. "Invito tutti i cittadini - è il sollecito del comandante della Municipale, Michele Stefanelli - a custodire gli animali nel rispetto del loro benessere e delle leggi".

Nell’occasione, il comandante Stefanelli sottolinea anche un altro aspetto. "Nell’ultimo mese abbiamo rimosso 40 veicoli, nell’ambito degli interventi per mantenere il decoro cittadino. Un’attività che non si ferma certo qui: invitiamo i cittadini a collaborare e a prestare maggiore attenzione per mantenere il decoro del nostro comune".