Incassa i contributi statali ma li utilizza a scopi privati: nei guai un ristoratore volterrano

I militari della Tenenza guardia di finanza di Volterra, coordinati dalla Procura della Repubblica di Livorno, hanno effettuato un'articolata indagine nell’ambito della tutela della spesa pubblica. L’operazione è stata eseguita nel settore dei finanziamenti coperti da garanzia statale a favore delle piccole e medie Imprese, previsti dal D.L. nr. 23/2020 (cosiddetto 'Decreto Liquidità') emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Sulla base delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria, è emerso che un'azienda beneficiaria del finanziamento garantito dallo Stato per oltre 370.000 euro, avrebbe distratto la somma di 50.000 euro destinandola ad interessi meramente privati, rispetto alle finalità aziendali previste dalla normativa di riferimento e giustificative dell’accesso al credito.

I finanzieri hanno denunciato l’imprenditore alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di cui all’articolo 316-bis del Codice Penale 'Malversazione a danni dello Stato', che prevede, tra l’altro, la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per i soggetti che, estranei alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destinano alle finalità previste.

Nel corso delle indagini i finanzieri, coordinati dall’Autorità Giudiziaria di Livorno, hanno eseguito a carico dell’imprenditore indagato un sequestro di beni, anche per equivalente, per un valore di 50.000 euro. In particolare, l’attività espletata ha permesso di porre sotto il vincolo del sequestro le somme di denaro depositate sui conti correnti intestati all’imprenditore, insieme all’immobile di proprietà dello stesso destinato ad esercizio commerciale dell’impresa, impegnata nel settore della ristorazione.