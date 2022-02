Nomine: Sergio Di Maio alla guida della Società della Salute nel ricordo di Gianna Gambaccini

Il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio alla Presidenza, incarico che già comunque svolgeva da fine ottobre come 'facente funzione'. E il vicesindaco di Calci Valentina Ricotta come vicepresidente. Entrambi eletti all’unanimità. L’assemblea dei soci, nella riunione di ieri (giovedì 17 febbraio), ha ridisegnato la composizione degli organi politici di vertice della Società della Salute Pisana, il consorzio pubblico per la programmazione e la gestione dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio composta dai comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano oltreché dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest. Un riassetto all’insegna della continuità e nel ricordo dell’ex presidente Gianna Gambaccini, scomparsa il 22 ottobre scorso: “Ringrazio tutti i rappresentanti dell’assemblea per la fiducia riposta nella mia persona - ha detto il presidente Di Maio - su di noi la responsabilità di portare avanti il notevole lavoro impostato da Gianna Gambaccini, cui ancora una volta va il nostro ricordo e gratitudine per quanto fatto finché ha potuto guidare la SdS Pisana. Cercheremo di essere all’altezza di un’eredità così impegnativa”. Gratitudine anche da parte della nuova vicepresidente Valentina Ricotta e apprezzamento “per un metodo di lavoro che, grazie alle deleghe attribuite ai componenti dell’assemblea, ci consente di dare un adeguato supporto agli uffici nelle scelte politiche assembleari e di monitorare i processi”.

Eletta, sempre all’unanimità, anche la nuova Giunta esecutiva della SdS Pisana: oltre al presidente Di Maio e alla vice Ricotta, ne fanno parte pure gli assessori alle Politiche sociali dei comuni di Cascina, Crespina-Lorenzana e Pisa, rispettivamente, Giulia Guainai, Lisa Balluchi e Veronica Poli e il rappresentante dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest.

Attribuite, infine, le deleghe ai membri dell’assemblea dei soci: il presidente Di Maio seguirà i settori anziani (prevenzione, autosufficienti e non autosufficienza), disabilità e mobilità adattata, mentre la vicepresidente Ricotta si occuperà dell’area della prevenzione della povertà. A Lorenzo Del Zoppo (assessore alle Politiche sociali di Vecchiano) le delega per minori e famiglia, a Giulia Guainai per emergenza abitativa e immigrazione, a Veronica Poli per giovani e dipendenze, a Pietra Molfettini (assessore alle Politiche sociali di Fauglia) per cure intermedie e sanità territoriale e a Lisa Balluchi (assessore alle Politiche sociali di Crespina-Lorenzana) quella ai rapporti con l’associazionismo e con la Consulta del Volontariato e del Terzo Settore. Quattro, infine, le deleghe attribuite a Valentina Bertini: l’assessore alle Politiche sociali di Vicopisano si occuperà di pari opportunità, disagio mentale, progetti di utilità collettiva e reddito di cittadinanza.