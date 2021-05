Sicurezza sul web, lezioni della Polizia Postale tra i banchi dell'istituto 'Ilaria Alpi'

L’Istituto Comprensivo 'Ilaria Alpi' di Vicopisano e Calci organizza due incontri rivolti agli studenti, alle studentesse, ai genitori e ai docenti per sensibilizzare sui rischi del web, farli conoscere e aumentarne la consapevolezza. Per gli adulti si terrà un incontro con il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Bruno Gaspari, della Polizia Postale di Pisa, giovedì 13 maggio dalle 17 alle 18.30, su piattaforma Teams for Education, sul tema 'Cyberbullismo e sicurezza sul web'. Il link per l’incontro si trova sulla comunicazione che i genitori e gli insegnanti hanno già ricevuto sul registro elettronico.

Per gli studenti e le studentesse delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado di Vicopisano e Calci, invece, (6 classi prime e 6 classi seconde si collegheranno contemporaneamente su piattaforma Teams), l'incontro online si svolgerà venerdì 14 maggio 2021 dalle 10.20 alle ore 12. Data l'importanza e l'attualità della tematica affrontata, le referenti per il bullismo e il cyberbullismo dell'Istituto Comprensivo, le professoresse Mariarita Puntoni e Renata Bibbiani, e la Polizia Postale invitano tutti i genitori degli studenti e delle studentesse delle scuole di ogni ordine della Scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) a partecipare.