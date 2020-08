Donna scomparsa a Palaia: scattano le ricerche

Ore d'ansia a Forcoli, frazione del Comune di Palaia, dove nella giornata di oggi sono state attivate le ricerche di una donna che da due giorni, vale a dire dal 18 agosto, non dà notizie di se' ai familiari. La donna scomparsa si chiama Simona Bimbi, 46 anni, alta circa 1.65, peso intorno agli 85 kg, corporatura robusta. Ha capelli riccioluti biondi corti, occhi azzurri e pelle chiara.

Al momento dell’allontanamento avrebbe indossato una maglia chiara e sicuramente scarpe da ginnastica new balance rosa chiaro.

Al polso portava un orologio con il cinturino di gomma rosso, all’altro braccio un bracciale di Pandora con i ciondoli e un altro braccialetto. Al collo aveva una collana con un lungo ciondolo che rappresentava l’albero della vita. Non aveva anelli né orecchini e portava con sé una borsa chiara con disegnate delle farfalle rosa.

La donna si è allontanata alla guida di una Hyundai i10 bianca targata FE 075 LJ.



I familiari hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri e, con il coordinamento della Prefettura, sono state attivate le ricerche anche tramite l'elicottero dei Vigili del fuoco. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte.

Chiunque abbia visto o abbia notizie della donna è invitato a contattare il Comando Carabinieri di San Miniato al numero 0571/444400.

