Viaggia con quasi 60mila euro in valigia: fermata passeggera diretta in Romania

E' stata sorpresa con 59mila euro in contanti in valigia. A finire nei guai una cittadina rumena in partenza dall'aeroporto 'Galilei' di Pisa con destinazione Otopeni (Romania). La donna è stata fermata dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in collaborazione con il gruppo della Guardia di Finanza di Pisa.

La passeggera non ha potuto avvalersi della definizione agevolata in quanto l’importo trasportato superava la soglia di 40.000 euro.

Sono stati così sequestrati 24.500 euro in applicazione alla normativa valutaria prevista dal D.Lgs n. 195 del 19/11/2008.