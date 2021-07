Solidarietà: dal 'Calendario della rinascita' fondi per arredare la Casa della Giovane

La prima edizione del 'Calendario della Rinascita 2021', evento di beneficenza organizzato al Bagno Vittoria di Tirrenia dalle modelle e indossatrici Sara Jo Mariotti e Rebecca Goetzke, ha fatto registrare un grande successo di pubblico con il sold-out nella serata del 25 giugno. A confermare il successo della manifestazione Luca Gonnelli, proprietario dello stabilimento balneare sul litorale: "Tra quelli ospitati da noi fino a questo momento è stato l'evento più gettonato. Siamo stati costretti a spostare la cena dalla terrazza all'ingresso del bagno perché le persone a cena erano davvero tante, il doppio rispetto alle previsioni. Pensare che ci sono state anche molte disdette All'inizio c'è stato un po' di timore poi invece è andato tutto per il meglio".

"L'importo devoluto dagli sponsor della serata verrà utilizzato per arredare lo spazio gioco per i bambini accolti nella nostra struttura", afferma Donatella Marcesini presidente della Casa delle Giovane, la casa di accoglienza per madri e bambini 'Maria Schiratti Toniolo' dell'Acisjf di Pisa. "Un ringraziamento va a Rebecca Goetze e Sara Jo Mariotti che il 25 giugno, presso il Bagno Vittoria di Tirrenia, hanno organizzato una serata di beneficenza all'insegna dell'eleganza, della musica e del buon cibo. Un momento di divertimento alternato a momenti di riflessione sulla violenza sulle donne e sui progetti di autonomia e indipendenza economica che la casa famiglia 'Maria Schiratti Toniolo' persegue in rete con i servizi sociali del territorio. Progetti che consentono alle donne di tornare a vivere una vita serena a fianco dei propri figli riuscendo così a trasformarsi da crisalide in farfalle" conclude Donatella.

Il Calendario della Rinascita ha goduto del patrocinio le istituzioni e molte realtà del territorio tra cui la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina oltre che ConfCommercioPisa e il Silb Balneri e il suo presidente Fabrizio Fontani. Durante la serata ben condotta da Marcia Sedoc e Vania della Bidia l'organizzazione ha avuto l'onore di ospitare e premiare con un premio speciale Sylvie Lubamba che ha mosso i primi passi come modella proprio in Toscana e adesso vive e lavora a Milano. Un ringraziamento particolare va da parte di Rebecca Goetzke e Sara Jo Mariotti a tutte le istituzioni che hanno appoggiato il Progetto Calendario della Rinascita, a tutti gli ospiti che hanno partecipato e agli sponsor che hanno aderito alla serata del 25 giugno. Il Progetto non si ferma e andrà avanti anche nel 2022.