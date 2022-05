S.E.PI. aggiorna i sistemi informatici: sospesi alcuni servizi

Nelle giornate del 27, 30, 31 maggio e 1 giugno, S.E.PI. S.p.A. effettuerà una importante manutenzione straordinaria delle banche dati informatiche che vengono correntemente utilizzate per gestire le posizioni dei contribuenti del Comune di Pisa.

Nelle giornate indicate: non sarà possibile rilasciare le tessere cassonetti per il centro storico ed il litorale; saranno interrotti i servizi online di consultazione delle posizioni tributarie e di presentazione di istanze, e quelli del settore scuole, relativi alla consultazione posizioni. L’utenza scolastica potrà continuare a comunicare assenze e disdetta pasti ed effettuare pagamenti e ricarica tessere. Gli sportelli di front-office e tutti i canali informativi rimarranno regolarmente aperti alla ricezione degli utenti e potranno fornire informazioni di carattere generale su tutte le entrate gestite per conto del Comune di Pisa.

Il 3 giugno saranno invece sospese, per chiusura aziendale, le attività della sede di Pisa. Resteranno attivi tutti gli altri canali di comunicazione quali: posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo sepi-pisa@legalmail.it; fax al numero 050 820850; piattaforma web “Infotributi” dalla sezione “Scrivi a Sepi”.

S.E.PI. S.P.A. si scusa per gli eventuali disagi.