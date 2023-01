Cambia la sosta a Porta a Mare e Riglione: arriva il tagliando per i residenti

Il Comune di Pisa, a seguito delle richieste dei residenti, ha adottato due ordinanze per regolamentare la sosta in Lungarno Bonaccorso da Padule, a Porta a Mare e in alcune vie della frazione di Riglione. I due provvedimenti hanno come obiettivo quello di consentire la sosta agli abitanti delle due zone nelle quali "sono soliti parcheggiare veicoli di pendolari e non residenti, creando così situazioni di notevole disagio e limitazioni alla mobilità dei residenti stessi".

La sosta in Lungarno Bonaccorso da Padule

L’ordinanza istituisce in Lungarno da Padule la "sosta riservata ai residenti, su entrambi i lati della strada, che non dispongano di garage o altra area privata idonea alla sosta di veicoli". Agli aventi diritto sarà rilasciato, a cura di Pisamo, un apposito contrassegno da tenere esposto nella parte anteriore dell'abitacolo dell'auto e in maniera perfettamente visibile dall'esterno. L’atto deriva anche dal fatto "che nelle immediate vicinanze della suddetta via - si legge - sono presenti aree di parcheggio che possono essere comodamente fruite dai non residenti".

La sosta a Riglione

L’ordinanza riguarda via Enrico Malatesta, via degli Olmie e via Calatafimi. In particolare sul lato sud della via Enrico Malatesta viene istituita una "sosta regolamentata, riservata ai residenti nella suddetta via che non dispongano di garage o altra area privata idonea alla sosta di veicoli". Anche in questo caso agli aventi diritto sarà rilasciato, a cura di Pisamo, apposito contrassegno, da tenere esposto nella parte anteriore dell’abitacolo ed in maniera perfettamente visibile dall’esterno. La decisione è stata presa dal Comune anche in considerazione del fatto "che nelle immediate vicinanze della suddetta via Enrico Malatesta sono presenti aree di parcheggio che possono essere comodamente fruite dai non residenti".

L’ordinanza prevede anche la messa in opera di dissuasori di sosta nell’area di intersezione tra via Fiorentina e via Calatafimi e sulla rampa della pista ciclabile in via degli Olmi "in maniera tale da dissuadere la fermata e la sosta dei veicoli sulle medesime aree". Sulle due vie, nonostante le ripetute azioni di controllo e sanzionamento da parte della Polizia Municipale, si registra infatti l’abitudine di parcheggiare veicoli che costituiscono "una evidente limitazione alla visibilità e, pertanto, alla sicurezza dell’intersezione stessa".