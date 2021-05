Trovato in possesso di hashish: individuato il pusher

La Sezione Narcotici della Squadra Mobile, durante un servizio finalizzato alla repressione delle attività di spaccio nel centro storico di Pisa, ha tra gli altri sottoposto a controllo, nella zona di piazza Dante, un 38enne di Cascina trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish. Gli accertamenti sul posto hanno poi consentito agli investigatori di risalire allo spacciatore, un tunisino 39enne già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato, fuori flagranza, alla Procura della Repubblica per il reato di spaccio di stupefacenti, mentre l’acquirente segnalato amministrativamente alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.