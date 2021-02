Spaccio di droga in città: nei guai anche un minorenne

Due persone finite nei guai per spaccio di droga nella giornata di ieri, venerdì 5 febbraio, a Pisa.

Nel primo caso la Squadra Mobile, nel corso di attività di prevenzione straordinaria svolte in prossimità del centro cittadino, ha denunciato presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze un cittadino straniero minorenne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovanissimo è stato controllato in Piazza delle Vettovaglie; all’atto del controllo ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 18,9 grammi di hashish. Al termine degli atti di rito è stato affidato a una comunità di Pisa che ci occupa di minorenni.

Sempre ieri inoltre gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino straniero di diciotto anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato notato cedere sostanza stupefacente ad un'altra persona che si allontanava a bordo di un’auto. Il P.M. di turno ha disposto il rito direttissimo con udienza fissata per questa mattina.

L’acquirente, un 35enne pisano residente a Cascina, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di 0,7 grammi per la cui detenzione è stato segnalato all’autorità amministrativa.