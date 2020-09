Scuola media Fucini: "Il buonsenso ha prevalso sulla burocrazia"

"Collaborazione e buon senso hanno prevalso sulla burocrazia". E’ stato risolto il problema degli spazi per la sicurezza della didattica in presenza alle Fucini Succursali, con la possibilità di utilizzo delle aule aggiuntive che il dirigente scolastico prima e il Consiglio d’Istituto, unitamente ai genitori, poi chiedevano dal mese di giugno. I genitori degli alunni del plesso Fucini Succursale quindi "ringraziano il presidente della Provincia Massimiliano Angori per la premura e la disponibilità, l’assessore del Comune di Pisa Sandra Munno per l’interesse e il supporto e le istituzioni scolastiche coinvolte per la sensibilità e la comprensione dimostrate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La disponibilità offerta dalla Provincia e la collaborazione delle Scuole Superiori - sottolineano i genitori - in particolare del Liceo Dini, nella persona del dirigente reggente Federico Betti, hanno permesso di iniziare l’anno scolastico, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, nel rispetto delle norme di distanziamento dettate dal Ministero, evitando di dislocare le classi al di fuori del plesso scolastico e mantenendo così unita la comunità scolastica del plesso. Non ultimo un ringraziamento al dirigente dell’IC Fucini, Alessandro Bonsignori, al Consigliod’Istituto e al Collegio dei Docenti per tutto il lavoro svolto in sinergia in questi mesi".