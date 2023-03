'Ogni sussulto del cuore': il Consiglio per le pari opportunità in scena contro la violenza sulle donne

'Ogni sussulto del cuore'. E' il titolo dello spettacolo del Consiglio per le Pari Opportunità di Vicopisano, che sarà rappresentato sabato 18 marzo alle 21:15 al Teatro di via Verdi del borgo. Il progetto e la messa in scena sono di Letizia Pardi e Valentina Grigò che, insieme a Valentina Bertini, assessore alle Pari Opportunità, Marta Galluzzo, presidente del Consiglio, Daria Palotti e Sara Puccinelli, faranno parte delle sei donne che presteranno le proprie voci e i propri corpi per raccontare con fermezza e con poesia alcune delle numerose forme di violenza e di discriminazione che donne, ragazze e bambine sono costrette a subire, in ogni parte del mondo.

"Non è la nostra tempra che è così forte, è il cuore. Il nostro cuore è fortissimo" le parole, tratte da un'opera teatrale di Natalia Ginzburg. risuoneranno fortissime in tutte le storie e i frammenti di vita della performance 'Ogni sussulto del cuore' che il Consiglio per le Pari Opportunità, da anni impegnato attivamente e concretamente contro ogni forma di violenza, stereotipo e pregiudizio e per l'applicazione del principio di uguaglianza, ha realizzato nell'ambito della rassegna Marzo di Donna 2023 (il programma completo è sul sito www.comune.vicopisano.pi.it).

Le discriminazioni iniziano dall'infanzia, con le bambine non registrate all'anagrafe e prive di diritti, con le spose bambine, con le mutilazioni genitali e l'esclusione da scuola e dalla possibilità di un futuro migliore. Circa un terzo delle donne, nel mondo, è vittima di violenza, fisica o sessuale, spesso nell'ambito familiare, e le vittime di tratta per sfruttamento sessuale sono sempre più giovani. I tassi di disoccupazione sono più elevati per le donne che, solitamente, guadagnano meno, a parità di ore e di ruoli. Molti sono gli stereotipi e i preconcetti che relegano le donne, fin da bambine, a una posizione subalterna in famiglia e nella comunità. La pandemia ha esacerbato tutto questo e nelle aree di guerra sono le donne a pagare il prezzo più alto, come sempre, del resto, nelle situazioni di emergenza.

"Porre fine ovunque - dicono Valentina Bertini e Marta Galluzzo a nome dell'intero Consiglio, esprimendo il leitmotiv della intensa performance teatrale - a ogni forma di discriminazione, sopruso e violenza nei confronti delle donne deve rappresentare una priorità per tutti e per tutte, la violenza contro le donne è un problema sociale, non personale, ed è la società, ognuno e ognuna di noi che deve sentirsi coinvolta nel superamento di questo dramma. Una condizione imprescindibile per un mondo più giusto, sostenibile e, lo speriamo e ci adoperiamo per questo fine quotidianamente, in pace". L'ingresso a teatro è gratuito, le prenotazioni sono obbligatorie e i posti limitati, basta scrivere a cpo@comune.vicopisano.pi.it.