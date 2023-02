Spintona i Carabinieri e scappa al controllo: inseguito e fermato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nel territorio di competenza, hanno effettuato un servizio di controllo dedicato all’accertamento del rispetto delle corrette condotte di guida su strada e all’applicazione delle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria. Il bilancio è di un denunciato e un arrestato.

I militari della Compagnia di Pisa hanno sottoposto a controllo un’autovettura con alcune persone a bordo, una delle quali, al fine di sottrarsi all’accertamento, ha spintonato uno dei Carabinieri e si è dato alla fuga. Una volta inseguito e bloccato, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato un 29enne residente del posto in esecuzione di un’ordinanza di espiazione residua pena. All’uomo, rintracciato dai militari, è stato notificato il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, per reati connessi agli stupefacenti, perpetrati nella Provincia di Lucca tra gli anni 2015 e 2016;. Deve scontare una pena di 8 mesi e 6 giorni di reclusione, in regime di detenzione domiciliare.