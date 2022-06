Sponsorship tecnica tra RS Components Italia e l'E-Team Squadra Corse

E' stato siglato l’accordo per la sponsorship tecnica tra RS Italia e l’E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa, impegnata nella progettazione e nella costruzione di due macchine da corsa per gareggiare nelle prestigiose competizioni nazionali e internazionali di Formula Student.

La partnership conferma l'impegno di RS Italia nel lavorare al fianco del mondo accademico per ispirare le generazioni future di ingegneri a mettere conoscenza, competenze e passione nella realizzazione di progetti innovativi. RS, grande azienda di prodotti di elettronica, manutenzione ed industriali, metterà dotazione tecnologica e know how al servizio del giovane gruppo di studenti di ingegneria dell’ateneo pisano. Lo scopo è accrescere le competenze, far emergere i talenti e ispirare l’innovazione, spingendo ingegneri e progettisti a confrontarsi con un mercato del lavoro competitivo che mira a coniugare sempre di più l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

"Poter contare sulla più ampia offerta di soluzioni in ambito elettronico e meccanico ci rende sicuramente il partner ideale di progetti innovativi come la prototipazione e costruzione di due macchine da corsa tecnologicamente all’avanguardia come quelle che sta realizzando il Team Squadra Corse dell’Università di Pisa. Ma il nostro impegno non si ferma alla fornitura di dotazione tecnologica, vogliamo offrire a questi giovani ingegneri gli strumenti necessari per tirar fuori il loro talento, supportarli nella crescita professionale e ispirare la messa a terra di idee innovative", ha commentato Diego Comella, Managing Director di RS Italia. "Questa sponsorship - ha concluso - rappresenta un importante esempio di come il mondo dell’impresa e quello accademico possano lavorare in sinergia per assicurare alle nuove generazioni un primo banco di prova per il lavoro che andranno a fare. In particolare, il mondo dello sport offre un terreno straordinario per mettere la sperimentazione tecnologica al servizio della sostenibilità ambientale, che è al centro della nostra mission aziendale".