Insetti morti ed escrementi di roditore nel ristorante: locale chiuso e titolare multato

In un Comune del comprensorio della Compagnia di San Miniato, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di

Livorno hanno segnalato alle autorità sanitaria e amministrativa un titolare di cariche di un’attività di ristorazione. Sono state contestate le precarie condizioni igienico sanitarie della cucina e del deposito di alimenti, per la presenza di sporco pregresso, incrostazioni ed unto sugli impianti ed attrezzature e la presenza diffusa di escrementi di roditore e di blatte morte in vari punti della pavimentazione.

Nella circostanza, i militari hanno richiesto anche l’intervento del personale dell’Azienda U.S.L., da cui è scaturita l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di ristorazione. E' stata anche elevata una sanzione di 2.000 euro.