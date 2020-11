Emergenza Covid, oltre 530mila euro alle scuole pisane per la didattica a distanza

“Nel Decreto Ristori 531.270,73 euro per la didattica digitale integrata nelle scuole della provincia di Pisa. Una somma, questa, che fa parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello nazionale, pari a 4,83 milioni nella Regione Toscana e che permetteranno di colmare il gap digitale delle nostre scuole dotando tutti, in particolare le studentesse e studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni”. E' quanto annunciano in una nota le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Toscana, Irene Galletti e Silvia Noferi, sugli stanziamenti a favore del sistema scolastico nazionale.

“Il Governo, e in particolare la ministra dell’Istruzione Azzolina, sta mettendo in campo ogni misura per fronteggiare al meglio la pandemia, limitare il più possibile le conseguenze negative sulla scuola di questa fase drammatica per tutti, e investire in innovazione” concludono le esponenti del Movimento 5 Stelle.

Ecco nel dettaglio gli stanziamenti previsti per le scuole della provincia di Pisa