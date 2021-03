Stazione centrale: noto spacciatore 40enne arrestato dalla Polfer

Gli agenti della Polizia Ferroviaria nella stazione di Pisa Centrale, venerdì 12 marzo scorso, hanno arrestato un noto spacciatore presso la stazione centrale, trovato in possesso di 57 grami di eroina. L’uomo, di 40 anni, originario della Tunisia e in Italia da oltre 15 anni, è conosciuto alle forze di polizia per numerose condanne subìte in materia di stupefacenti.

Nel dettaglio, l'arrestato è stato visto mentre cedeva la sostanza stupefacente a terzi presso il binario. Una volta sottoposto al controllo, il pregiudicato ha reagito scagliandosi contro gli agenti, tentando la fuga, ma è stato immobilizzato e perquisito. All’interno del suo giubbotto gli operatori hanno trovata la sostanza. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.