Apre la 'street food gallery' in via Sancasciani: offerta di lavoro per 30 persone

Locali rinnovati, partner trovati. Con la pandemia che finalmente sembra dare maggiore respiro a cittadinanza e imprese, la ripartenza può davvero essere tale. E così anche il progetto della 'street food gallery' in via Sancasciani, nei locali della ex discoteca Akua Keta, può prendere vita. Dopo i rinvii per il Coronavirus non c'è ancora una data precisa, ma le porte della nuova cittadella del gusto apriranno a novembre. Ne è certo il promotore dell'iniziativa Christian Santaniello, che per l'occasione annuncia anche il periodo di selezione del personale: "Fra tutti i partner avremo bisogno di circa 30 persone".

"Tutti gli stand fissi sono stati assegnati - spiega l'imprenditore - sono nove, con il decimo, quello fronte strada, che sarà usato a rotazione per periodi di tempo variabili, anche con banchi mobili, per avere sempre delle novità da offrire. In questo caso accettiamo ancora prenotazioni da parte di possibili esercenti interessati". Fra le proposte culinarie anche nomi noti: "C'è Octopus Sea Food della banchina di Viareggio, c'è Lowengrube con specialità bavaresi, la pasta fresca di Massimo Rutinelli, l'antipasteria di Francesco Cuomo, poi thailandese, cocktail bar... insomma, una selezione di qualità davvero per tutti i gusti".

Un'apertura che, oltre a rivitalizzare il fondo chiuso da tempo, porta lavoro. "Cerchiamo soprattutto figure con un minimo di esperienza, con la manualità per lavorare come aiuto cuochi - dice Santaniello - ma anche un paio di addetti per la pulizia e l'igienizzazione dei tavoli. C'è la possibilità di attivare contratti anche part-time. Chi lavorerà nelle cucine lo farà con persone qualificate, potrà formarsi e un giorno magari diventare lui stesso un cuoco". I curriculum vitae possono essere inviati alla mail streetfoodgallery@gmail.com, così come le richieste di adesione per lo stand temporaneo.

Un incontro per brevi colloqui è previsto per giovedì 7 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, direttamente sul posto in via Sancasciani. Si potrà lasciare il proprio cv cartaceo e parlare con alcuni titolari delle attività.