Cibo europeo e artigianato a Tirrenia con 'Regioni d'Europa'

La più grande mostra-mercato d'Europa sbarca per la prima volta a Pisa, in programma nel fine settimana del 2-3-4 settembre a Tirrenia, a partire dalle 9 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica. Via libera alla tre giorni internazionale dedicata al migliore cibo europeo e all’artigianato più ricercato, tra street food, birra artigianale e vino nostrano, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto altro.

'Regioni d'Europa' è un evento itinerante organizzato da Promo.Ter, Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva e Confcommercio Provincia di Pisa. Dal 2021 è tornato a viaggiare attraverso i più bei comuni del nord e centro Italia. Dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo italiano e alle birre tipiche del nord Europa, dalla pasticceria francese al tè nero inglese questo è il menù che visitatori e turisti troveranno fra le bancarelle di Regioni d'Europa. L'ingresso è libero.

Parla di una "grande e felice occasione per tutto il litorale pisano e non solo" il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Siamo orgogliosi che la scelta sia ricaduta per la prima volta in assoluto sul nostro straordinario litorale, con la presenza di tanti operatori provenienti dall'Italia e dall'estero. L'obiettivo che ci anima è che una manifestazione di questo livello possa diventare un appuntamento fisso e riconosciuto dell'estate pisana".

"Siamo riusciti a portare un evento di grande spessore nella nostra bellissima Tirrenia e per questo non possiamo che esprimere grande soddisfazione - aggiunge Franco Palermo, presidente della Fiva ConfcommercioPisa - Regioni d'Europa è un format che funziona in tutta Italia, conosciuto per la qualità dei banchi e per il servizio offerto ad avventori e clienti. Una bella cosa per tutti, aperto anche ad operatori del nostro territorio. Ci sono tutte le premesse per vivere un fine settimana all'insegna del gusto e dello shopping".