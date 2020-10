Studenti di Infermieristica visitano il Centro Trasfusionale e scelgono di donare sangue

Per tutto il mese di settembre oltre una 60ina di studenti del Corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Pisa hanno partecipato alle visite guidate al Centro trasfusionale dell’Aoup e, dopo quest’esperienza formativa, molti di loro hanno scelto di donare il sangue. E’ uno dei risultati più concreti e solidali del progetto 'Il centro trasfusionale si apre agli studenti', nato dalla collaborazione tra il corso di laurea in Infermieristica e il Centro trasfusionale dell’Unità operativa Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup. Lo scopo: formare e sensibilizzare alla donazione e al buon uso di sangue ed emoderivati e cominciare a familiarizzare con uno degli aspetti fondamentali del loro futuro lavoro.

L’iniziativa ha riscosso una grande partecipazione e si ripeterà nei primi mesi del nuovo anno per consentire la partecipazione di coloro che, per motivi di contingentamento dovuti alla pandemia, non sono rientrati nel numero di posti disponibili in questo periodo. L'Aoup fa un ringraziamento caloroso a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile l’iniziativa.