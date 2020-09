Studenti positivi al Covid: classi in quarantena al Da Vinci ed al Pacinotti

Ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle scuole pisane, come registrato dall'Azienda Usl Toscana nord ovest: si tratta di due studenti, uno dell'Istituto Leonardo Da Vinci ed uno del Pacinotti.

Sono stati emessi quindi i provvedimenti di quarantena per le due classi interessate. "Le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati - scrive la Asl nella nota - stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico".

Nell'ambito territoriale della Usl Toscana nord ovest si segnalano episodi simili a Massa Carrara, Viareggio e Massarosa. Nello specifico a Carrara allo Zaccagna Galilei è risultato positivo al Covid un ragazzo (residente in altra regione) della classe quarta, in quarantena sono finiti 23 studenti (3 residenti in altra regione) e 2 insegnanti. Due studenti infine positivi rispettivamente al Carlo Piaggia di Viareggio ed alla scuola media Puccini di Massarosa.