Studenti rumeni e tedeschi in visita a Pisa ricevuti in Sala delle Baleari

Visita a palazzo Gambacorti per il gruppo di studenti tedeschi e rumeni ospiti a Pisa dell’istituto 'Da Vinci - Fascetti'. A ricevere la delegazione in sala delle Baleari l’assessore alle politiche scolastiche Sandra Munno. Erano presenti 16 studenti e 6 insegnanti accompagnatori, sia del Da Vinci - Fascetti che delle due scuole estere, la rumena 'Liceul Matei Basarab' di Craiova e la tedesca 'Berufskolleg des Kreises' di Olpe. Ai ragazzi sono stati illustrati gli affreschi della sala sede del Consiglio Comunale.

Gli studenti sono a Pisa nell’ambito del progetto Erasmus, denominato 'Be Smart in Today’s European Digital World', che prevede la mobilità di docenti e studenti in quattro paesi europei (Italia, Germania, Portogallo e Romania) e che tratta principalmente gli aspetti della comunicazione per mezzo di media digitali e il modo in cui essi influenzano l’identità delle persone, la loro cultura e il loro stile di vita. Lo scopo del progetto è permettere agli studenti di capire, interpretare, valutare criticamente l’uso di questi strumenti.