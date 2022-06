Superenalotto: vinti 73mila euro a San Giuliano Terme

Si nasconde ancora il '6' nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 16 giugno, con il Jackpot che arriva a 223,5 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 18 giugno. E' festa però per il fortunato che ha centrato un punto '5' da 73.729,64 euro. La giocata vincente è stata convalidata a San Giuliano Terme presso il punto vendita Sisal Bar Sport, situato in via Calcesana 160. La combinazione vincente è stata 31, 54, 56, 60, 66, 82, J 29, SS 13.