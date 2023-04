Tampona un'auto in sosta, non ha mai ottenuto la patente: giovane nei guai

Provava ad allontanarsi, innervosito dalla presenza della Polizia. E così si è fatto scoprire, dato che ha finito per tamponare un'altra auto. Alle ore 12.30 circa di ieri, 17 aprile, una pattuglia della squadra volanti era in servizio in zona Ospedaletto. In via Sterpulino gli agenti hanno notato una vettura che, alla vista degli operatori, ha aumentato la velocità in modo sospetto. La volante così si è mossa per procedere al controllo, che nel frattempo è andata ad urtare un'altra auto in sosta.

I due soggetti a bordo della vettura sospetta sono stati identificati e accompagnati presso la Questura per ulteriori verifiche. Dalla verifica dei terminali è stato accertato che i due giovani, nonostante la giovane età, vantano già precedenti di polizia a carico. Uno dei due giovani, sicuramente scosso dall'accaduto, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un quantitativo modico di sostanza stupefacente, hashish, affermando di farne uso personale. Inoltre era anche sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita.

Il giovane è stato sanzionato ai sensi del codice della strada per guida senza patente e deferito alla locale Prefettura per l'illecito amministrativo derivante dall'uso personale di sostanza stupefacente. Infine, è stato sanzionato anche il proprietario dell'auto sospetta perché ha affidato incautamente il veicolo a persona non munita di patente. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.