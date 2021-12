Tariffe per la cremazione, il Comune di Pisa: "Nessun aumento"

"Il Comune di Pisa non ha applicato nessun aumento nelle tariffe relative alle cremazioni e ai servizi connessi. Le tariffe per il 2022 rimarranno infatti le stesse applicate per il 2021, così come deliberato dalla Giunta con la delibera numero 260 del 15 novembre 2021". Con queste righe Palazzo Gambacorti replica a quanto affermato dalla So.Crem, Società Pisana per la Cremazione, che in una nota del 30 novembre aveva voluto denunciare come l'ente territoriale avesse previsto maggiori spese per alcune procedure amministrative legate alla pratica (affidamento e dispersione ceneri). Maggiori balzelli che, quindi, sono esclusi dal Comune.