Tassista aggredita in zona Stazione, Cna Pisa: "Servono le telecamere"

Urla e insulti poi sputi in faccia e mani al volto. E' lo scenario che ha vissuto una 43enne tassista pisana lo scorso sabato, intorno alle 18, in Piazza della Stazione. Ad aggredirla una donna, che aveva chiesto di effettuare una corsa per poi dare in escandescenze. L'episodio è denunciato da Cna Pisa, che racconta anche come la vittima, dopo le offese verbali, "ha provato ad allontanare la donna con l'aiuto di un collega. A quel punto lei ha strappato la mascherina alla tassista e, successivamente, gli occhiali causandole una ferita all'altezza del naso. Spaventata a morte, la professionista si è rinchiusa all'interno dell'abitacolo del taxi per scongiurare il peggio e ieri mattina ha presentato denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa".



"Sgomento, paura ma anche senso di impotenza - dichiara Claudio Sbrana, presidente Cna Pisa Tassisti - noi tassisti, come tutti gli altri operatori costretti a lavorare anche di notte in zona Stazione chiediamo da tempo l’installazione di telecamere sotto la pensilina e anche una maggiore tutela e un potenziamento della sicurezza. Siamo esasperati e chiediamo di poter svolgere il nostro lavoro con la tranquillità e la tutela imprescindibili per noi operatori".

"Le categorie della nostra associazione - continua Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale dei tassisti Cna Pisa - sono disponibili a collaborare in modo ancora più continuo e sistematico con le forze dell’ordine per aumentare l’azione di prevenzione di microcriminalità e chiediamo a gran voce un dialogo armonico con l'amministrazione comunale al fine di lavorare di concerto anche contro il fenomeno dell'abusivismo che sta dilagando a dismisura mettendo a rischio l'intera categoria".